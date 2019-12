Die strengeren Grenzwerte seien nötig gewesen, damit die Luftverschmutzung durch Holzöfen nicht immer weiter steige, heißt es dazu in einer Broschüre des Umweltbundesamts. Auch bei allen Öfen der ersten Stufe, also von vor 2010, seien aber nur die wenigsten in der Lage, die Grenzwerte einzuhalten, die der Gesetzgeber damals festgeschrieben habe, sagt Schornsteinfeger Börner. Und diese Feuerstätten müssten nach und nach – je nachdem, wie alt sie sind – entweder mit einem Staubfilter nachgerüstet werden. Oder es müsste anders nachgewiesen werden, dass sie in der Lage seien, die Grenzwerte einzuhalten. "Wenn sie das nicht können, müssen sie still gelegt werden."