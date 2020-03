Laut Dr. Thiebes stellten auch Ereignisse wie die massive Schneefälle, das Atomunglück Fukushima, Erdbeben oder auch Hackerangriffe auf kritische Infrastruktur heute plausible Szenarien dar, die punktuell oder flächendeckend eintreten könnten. In Mitteldeutschland gab es in den vergangenen Jahren verschiedene amtlich festgestellte Katastrophenfälle: dazu zählten in Sachsen-Anhalt seit 1994 verschiedene Hochwasser-Situationen an Saale, Elbe, Mulde und anderen Flüssen, der Erdrutsch in Nachterstedt 2009 oder auch die Pflanzenkrankheit Feuerbrand 2013. In Sachsen wurden die Hochwasser 2002 und 2013 entsprechend eingestuft. "Für solche Risiken sollten sich auch Privathaushalte mit einem gewissen Vorrat an Lebensmitteln und Medikamenten, einer kleinen autarken Stromversorgung sowie einem Batterie-Radio rüsten", so Dr. Thiebes.