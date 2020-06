Motivation fördern Kindern das Lernen leicht machen

Bildrechte: imago images/Lichtgut

Was die Lernzeiten angeht, erzählen mir Eltern, vor allem Eltern von Teenagerkindern, dass es Wunder ausgelöst hat, wenn es nicht so strenge Regeln gibt, was die Uhrzeit angeht. Viele Eltern erzählen, zu Beginn der Corona-Zeit haben sie Uhrzeiten für ihre Kinder festgelegt: "Spätestens 9 Uhr fängst Du an, dann bist Du am Nachmittag fertig!" Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Eltern haben gemerkt, wenn ich meinen Sohn oder meine Tochter schlafen lasse bis 11, dann machen die ihre Aufgaben vielleicht bis 16 Uhr oder später. Auch wenn die Eltern selbst es anders machen würden, die Kinder machen es so und es funktioniert. Also: das Kind erstellt einen festen Zeitplan, aber es macht ihn selbst mit den Zeiten, die ihm oder ihr passen!