Richtig recyceln: Batterien können kostenlos beim Hersteller abgegeben werden oder im Supermarkt, wo man sie auch gekauft hat.

André Albrecht kennt das Problem auch. Er ist Geschäftsführer beim Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen.



Er sagt, man könne nicht jede Lithium-Batterie aus dem Müll fischen, da müsse man anders vorsorgen. So habe man in den letzten zwei Jahren viel in Brandschutztechnik gesteckt. "500.000 Euro sind investiert worden, in Wärmebildtechnik, in Rauchmeldetechnik. Und selbst Löschschaumkanonen sind installiert worden, um dann Sofortmaßnahmen einleiten zu können."