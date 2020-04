Die Masken können wiederverwendet werden, aber nur, wenn sie nach jedem Tragen gereinigt werden. Entweder bei mindestens 60 Grad in der Waschmaschine oder einfach in einem Topf auf dem Herd 5 Minuten lang in kochendes Wasser legen. Zusätzlich können Sie die Maske auch bügeln und so Viren abtöten.