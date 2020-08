Bio, Öko und fair Nachhaltig und umweltfreundlich einkaufen

Verzichten Sie darauf, Plastik- oder Papiertüten zu kaufen. Nehmen Sie einen eigenen Einkaufsbeutel mit in den Supermarkt. Achten Sie außerdem darauf, lose statt vorverpackte Ware zu kaufen, um Verpackungsmüll zu reduzieren. Äpfel oder Orangen müssen nicht einzeln in Tüten verpackt werden. Kaufen Sie saisonal und in Bio-Qualität. Verzichten Sie auf den Kassenzettel.