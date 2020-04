Was Sie dafür benötigen:

Wir färben Eier mit Naturmaterialien wie Zwiebeln und Avocado. Im Idealfall nehmen wir dafür weiße Eier, denn die nehmen die Farbe weitaus besser an als braune Eier, vor allem dann, wenn sie vor dem Färben kurz mit feuchtem Küchenpapier und etwas Essig abgerieben werden. Der Essig entfettet die Schale, sodass die Farbpigmente besser und gleichmässiger haften. Dann setzen wir einen Sud mit den Avocadoschalen auf. Die Schale einer Avocado in einem Topf mit Wasser und etwas Salz aufkochen und etwa eine halbe Stunde ziehen lassen. Dann ist die Farbe aus der Avocadoschale gezogen. Das Wasser verfärbt sich tiefrot. Das Gleiche machen wir mit den Zwiebelschalen. Für 8 bis 10 Eier braucht man ca. 70 g Zwiebelschalen.

Für mehr Glanz werden die gefärbten Eier mit Hilfe von Küchenpapier mit ein wenig Pflanzenöl eingerieben. So leuchten die Farben besser.

Was Sie dafür benötigen:

Diese Upcyling-Windlichter aus Tetrapack sorgen für schöne Beleuchtung. Die Behälter eignen sich übrigens auch als Übertöpfe – dafür einfach eine Primel reinstellen oder als Osterüberraschung mit Schokolade gefüllt.



Zunächst müssen wir die Tetrapacks ordentlich sauber machen. Dafür schneiden wir die Packs etwa 10 bis 12 cm über dem Boden ab, so dass ein offener Behälter entsteht. Die halbierte Packung wird gut abgewaschen und abgetrocknet. Nun wird der Behälter ordentlich zerknickt und zerknautscht. Dadurch wird das Material geschmeidiger. Zunächst wird die bedruckte Schicht abgezogen. Danach wird die obere Kante zweimal nach außen gefaltet, so dass die metallene Innenseite sichtbar wird. Zuletzt den Behälter bemalen oder an einer Seite einen Osterhasen-Kopf ausschneiden.