Die Idee hinter dem Barfen ist, in der Ernährungsweise der Hunde und Katzen zurückzugehen zu den Wurzeln: Bevor es Nass- und Trockenfutter für die Vierbeiner in jedem Supermarkt zu kaufen gab, haben sie sich von frischem, ungekochten Fleisch ihrer Beutetiere ernährt. Deshalb ist der Hauptbestandteil eines Barf-Menüs für Hunde und Katzen rohes Fleisch vom Rind, Pferd, Geflügel, Wild oder Lamm – und zwar nicht nur das Muskelfleisch, sondern auch die Innereien, Knochen und tierischen Nebenprodukte wie etwa Fell oder Euter.

Tatsächlich ist das enthaltene Eiweiß im rohen Fleisch für Hunde besser verdaulich als im vorgekochten und nach wie vor entspricht die ideale Nahrungsportion für eine Hauskatze in etwa dem Nährgehalt einer gewöhnlichen Maus. Auch gibt es Indizien, dass Haustiere mit Allergien durch die Barf-Ernährung weniger Probleme haben. Allerdings reicht Fleisch allein nicht aus, um Hunde und Katzen ausgewogen zu ernähren.

"Wir Tierärzte haben generell kein Problem mit Barf-Rationen, allerdings sollten sie bitte mit Mineralfutter ergänzt werden", empfiehlt Ingrid Vervuert. Die Fachtierärztin ist Professorin für Tierernährung und Diätetik an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Neben den Eiweißen aus dem Fleisch benötigen Hund und Katze auch Mineralstoffe wie Kalzium, Natrium oder Phosphor, Vitamine, Fette und Ballaststoffe. "Die reine Fleischfütterung für Hunde ist kritisch. Wir haben auf dem Sofa einfach keinen Wolf mehr sitzen, sondern einen Hund und der hat sich über die Jahrhunderte an unsere Ernährungsgewohnheiten angepasst", erklärt Vervuert.

Fehlt es den Haustieren an bestimmten Stoffen oder werden sie zu einseitig ernährt, können sie ernsthafte Erkrankungen entwickeln, wie folgende Beispiele zeigen: Katzen müssen täglich Taurin zu sich nehmen, weil ihre Leber die Aminosäure nicht selbst herstellen kann. Sind sie mit diesem Stoff unterversorgt, kann das zu Augenproblemen bis zur Erblindung und ernsten Stoffwechselproblemen führen. Zwar ist Taurin in rohem Fleisch enthalten, es reicht jedoch nicht aus, um den Tagesbedarf zu decken. Bekommen junge Hunde und Katzen zu wenige Kalzium, kann sich ihr noch wachsendes Skelett verformen.

"Ein Problem kann auch sein, wenn Hunden zu viele Knochen gefüttert werden. Knochen werden von Hunden nicht komplett verzehrt und führen dann zum so genannten Knochenkot, also teilweise hartnäckigen Verstopfungen", erklärt Fachtierärztin Vervuert. Zu wenig Jod beeinträchtigt die Schilddrüsenfunktion. Getreidefreie Ernährung kann zu Herzmuskelerkrankungen führen. Zu viele Innereien und Knochen im Hundemenü begünstigen die Entstehung von Blasensteinen und zu viel fleischliches Eiweiß kann zu Leber- oder Nierenschäden bei älteren Hunden führen. Generell empfehlen Tierärzte, bei diagnostizierten Erkrankungen, etwa der Nieren, lieber auf Barfen zu verzichten und spezielles, mit dem Tierarzt abgesprochenes Futter zu verwenden.

Die richtige Zusammenstellung des Barf-Menüs zu kreieren ist nicht leicht. Ein allgemeines Rezept für alle Hunde oder Katzen gibt es nicht - und kann es nicht geben, denn die Tiere unterscheiden sich in ihrem Nährstoffbedarf aufgrund ihrer Rasse, ihres Alters, ihrer Größe sowie ihres Gewichts deutlich. "Wir haben uns ein paar der Rezepte aus dem Internet angeschaut und müssen sagen: Die wenigsten sind angemessen", sagt Ingrid Vervuert.

Barf-Rezepte aus Büchern oder Internetblogs sollten daher nicht einfach unhinterfragt übernommen werden. Auch Mitarbeiter von Zoohandlungen und Barf-Shops sind laut Vervuert nicht immer umfassend geschult, was die richtige Ernährungszusammensetzung betrifft. Wer sein Haustier tatsächlich biologisch und artgerecht mit Rohfleisch füttern will, sollte die Zusammensetzung der Rationen also unbedingt mit einem spezialisierten Tierarzt besprechen und regelmäßig den Bedürfnissen des Tiers anpassen.