Zahlreiche Hersteller bieten so genannte Systemfamilien an: Der Rasenmäher nutzt dann den gleichen Wechsel-Akku wie etwa der Rasentrimmer oder die Heckenschere vom gleichen Anbieter. Darauf kann man beim Kauf achten und so oft etwas bei den Anschaffungskosten sparen, denn je nach Hersteller kann der Akku zwischen 60 und 300 Euro kosten.

Die Hersteller bewerben ihre Akku-Modelle gern als die Rasenmäher der Zukunft. Kein Knattern, keine Abgase wie bei den Benzin-Rasenmähern – das schone die Umwelt, die eigenen Nerven und belaste auch nicht das Verhältnis zu den Nachbarn. Allerdings sind die Akku-Rasenmäher nicht ganz so leise, wie man vermuten könnte. "Das hat uns tatsächlich auch überrascht im Test: Die Modelle sind nicht so leise, wie wir angenommen bzw. erhofft hatten", sagt Roman Schukies von Stiftung Warentest. Im aktuellen Test von Stiftung Warentest (Heft 4/19) war ein Modell mit 92 Dezibel sogar so laut wie ein leiser Benziner. Immerhin sind die Akku-Mäher deutlich wartungsärmer als Geräte, die mit Benzin betrieben werden: Sie müssen nur ab und an gereinigt werden. Zudem sollten die Messer wie bei herkömmlichen Rasenmähern auch regelmäßig nachgeschärft werden. Sonst werden die Grashalme eher abgerupft als abgeschnitten.