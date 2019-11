Bildrechte: imago images / Westend61

Silikon-Formen gibt es in vielen, teilweise sehr detailverliebten Designs. Sie sind leicht und so flexibel, dass sie zum Verstauen im Schrank platzsparend zusammengeknautscht werden können. Außerdem sind sie praktisch unkaputtbar. Der Nachteil ist jedoch, dass die mit Teig befüllten Formen nur schwer in den Ofen gestellt werden können, weil beim Anheben die Masse leicht heraus läuft. Deshalb sollte die Form am besten direkt auf einem Backblech befüllt und dann damit in den Ofen geschoben werden. Bei großen Silikonformen besteht zudem manchmal das Problem, dass der Teig nicht gleichmäßig durchbäckt. Diese Formen sollten deshalb bei geringerer Temperatur etwas länger im Ofen bleiben.



Die Hersteller der Silikonformen werben damit, dass sich der Kuchen nach dem Backen auch ohne vorheriges Einfetten leicht von der Form löst. Gerade bei sehr filigranen Mustern kommt es jedoch trotzdem vor, dass Teile des Kuchens beim Herausheben abbrechen. Gerade bei Rührkuchen empfiehlt sich daher, die Form leicht zu fetten. Gereinigt werden kann die Form problemlos im Geschirrspüler.



Wer eine neue Silikonform kauft, sollte darauf achten, dass das Material nicht zu dünn ist, damit es auch schweren Teig gut halten und nichts an den Rändern herauslaufen kann. Außerdem sollte die Form vor dem ersten Einsatz gut gereinigt und ohne Inhalt bei 200 Grad eine Stunde im Ofen geheizt werden. Der Grund: In einem Test des Schweizer Verbrauchermagazins K-Tipp haben alle zwölf untersuchten Silikon-Backformen Kunststoffpartikel an den Teig abgegeben. Je häufiger mit ihnen gebacken wurde, umso niedriger war der Gehalt der Kunststoffspuren im Gebäck.