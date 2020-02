Darum welken Blumen in der Vase

Wie fast jede andere Pflanze verdunsten Blumen über Blüten und Blätter permanent Wasser - manche Sorten mehrere Liter am Tag, und in warmen Räumen natürlich mehr als in kühleren. Ausreichend Wasserzufuhr ist deshalb das A und O.

Bildrechte: imago images / fStop Images Wenn Schnittblumen aber dennoch schon nach kurzer Zeit in der Vase ihre Köpfe hängen lassen, kann das an gequetschten, verstopften oder fauligen Stängeln liegen, die so kein Wasser mehr anziehen können. Wenn die Blumenstängel angeschnitten werden, muss deshalb auf eine unbeschädigte und saubere Schnittstelle geachtet werden.

Darauf muss bei Einkauf und Transport geachtet werden

Beim Kauf muss man darauf vertrauen, dass die Blumen möglichst frisch sind und kühl gelagert wurden. Bei fertig gebundenen Sträußen sollte man auf sattes Grün der Stängel und frische Farben der Blüten achten. Tulpen und Narzissen sollten möglichst geschlossene Blüten haben. Rosen oder Nelken können schon gut geöffnete Blüten im Straus vertragen, sie brauchen als Schnittblume viel Energie und Nährstoffe, um ihre Blüten zu öffnen. Bekommen sie die später nicht, bleiben die Blüten geschlossen. Grundsätzlich sollten Schnittblumen für den Transport in Papier oder Folie eingeschlagen sein, das bremst die Verdunstung. Große Temperaturunterschiede machen Schnittblumen grundsätzlich Stress. Wird der Strauß mit den Köpfen nach unten getragen, entlastet das die Blumen.

Der richtige Anschnitt

Bildrechte: imago/Götz Schleser Alle Blätter, die mit Wasser in Kontakt kommen könnten und auch solche, die nicht unbedingt für den guten Look gebraucht werden, sollte man entfernen. Sie verdunsten nur unnötig Wasser oder faulen und verunreinigen das Wasser in der Vase. Jedes Mal, wenn Blumen aus dem Wasser genommen wurden, auch wenn es nur ein paar Minuten vom Blumenladen bis nach Hause waren, sollten sie frisch angeschnitten werden. Denn es braucht nur einen Millimeter Luft im Stiel, schon kann die Blume kein Wasser mehr nachziehen. Deshalb empfiehlt sich ein Anschnitt von rund zwei Zentimetern - nie mit Schere, sondern immer mit einem sauberen, scharfen Messer. Weiche Stängel wie bei Tulpe und Fresie werden eher gerade abgeschnitten. Härtere, wie bei Rose oder auch Sonnenblume, vertragen einen schrägen Schnitt.

Die richtige Vase

Je klarer und frischer das Wasser ist, desto weniger Bakterien können für Fäulnis sorgen. Wichtig ist also schon eine saubere, frisch ausgewaschene Vase. Blumen mit empfindlichen Stängeln wie Tulpen oder Narzissen brauchen mehr Unterstützung: Eine Vase sollte hier rund zwei Drittel der Stängellänge hoch sein. Bei Rosen oder Freesien hingegen muss die Vase nicht so hoch sein. Wichtig für alle: Die Vase muss nie ganz voll sein. Ein Drittel der Stängellänge reicht völlig aus, denn je weniger Stängel im Wasser steht, desto weniger kann auch faulen.

Der richtige Standort

Je sonniger und wärmer, desto schneller verwelken Blumen. Auch Zugluft regt die Verdunstung an und das schadet, genauso wie trockene, warme Heizungsluft. Ein schattiger Standort ist tagsüber für Schnittblumen ideal. Nachts kann es auch das kühle Schlafzimmer sein.

Blumenfrischhaltemittel