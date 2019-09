Begünstigt werden die Mikrokratzer, wenn die falschen Putzmittel verwendet werden. Papiertaschentücher, Kosmetiktücher oder Küchenrolle beispielsweise können Holzfasern enthalten, die zusätzlich die Oberfläche zerkratzen. Zudem werden die Schmutzpartikel auf den Gläsern nur hin- und hergeschoben und nicht aufgenommen. Der Effekt ist dann ähnlich wie bei Schmirgelpapier: Die Oberfläche wird aufgeraut, es entstehen Kratzer. Gleiches passiert, wenn die Brille schnell mal am T-Shirt oder an der Krawatte geputzt wird. Chemische Reinigungsmittel wie Glasreiniger enthalten Alkohol. Der kann das Kunststoffmaterial der Gläser angreifen. Alkohol ist auch in vielen billigen, feuchten Brillenreinigungstüchern enthalten. Ein Test der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena im Auftrag des NDRs zeigte zudem, dass viele der Reinigungstücher Fettverschmutzungen nur verschmieren, aber die Gläser nicht effektiv reinigen.