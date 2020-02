Februare kommt aus dem Lateinischen und heißt reinigen. Das passt perfekt zum Beginn der Gartensaison. Denn im Februar geht es ohne Wenn und Aber los. Es wird noch geerntet, verschnitten, gedüngt und schon wieder gesät und gepflanzt. Wer wirklich erfolgreich, ökologisch sinnvoll und mit reicher Ernte gärtnern möchte, der muss jetzt ran. Damit alles gelingt, gibt es einiges zu beachten:

Bitte keinen Frühstart hinlegen

Bildrechte: imago images/Chromorange Mancher Februar ist so launisch wie der April nur mit extremeren Temperaturunterschieden. Von ein paar milden Tagen mit viel Sonne sollte man sich darum nicht täuschen lassen. Oft können darauf noch lange Frostperioden mit niedrigen Minustemperaturen bis weit in den März folgen. Wer sich also jetzt schon von der Wärme dazu verleiten lässt, im Freiland zu säen oder zu pflanzen, kann herb enttäuscht werden.



Ausnahmen bilden bei moderaten Temperaturen um den Gefrierpunkt Schalerbsen, Puffbohnen, Schwarzwurzeln und auch Zwiebeln. Die Samen dieser Pflanzen keimen schon bei wenigen Plusgraden, vertragen auch ein bisschen Frost und brauchen ohnehin sehr lange für die Entwicklung der Pflanze.

Vorbereitung und Planung

Wer im Januar noch keine Lust oder Zeit hatte, sollte spätestens jetzt einen Garten- und Pflanzplan erstellen. Darin wird festgelegt, was auf dem Beet wohin kommt. Das Aufheben solcher Pläne ist sinnvoll und wichtig. So weiß man im nächsten Jahr, welche Obst oder Gemüsesorten an einer Stelle gestanden haben und was darauf im aktuellen Jahr folgen darf. Gute Gärtner achten auf einen Wechsel von sogenannten Stark- und Schwachzehrern. Wenn der Pflanzplan steht, sollte man nachschauen, welches Saatgut noch vorhanden ist und was man nachkaufen muss. Achtung: Bei Samentüten, die älter als zwei Jahre sind, kann man mit einem Probevorkeimen testen, ob der Samen überhaupt noch aufgeht: Ein paar Samen auf ein Stück Zellstoff, auf die warme Fensterbank und schön feucht halten. Je nach Sorte, sollte nach ein paar Tagen zartes Grün sprießen, ansonsten ist der Samen nix mehr wert.

In Wohnung und Gartenhaus

Bildrechte: Imago/mm images/Berg Erfolgreiches Gärtnern klappt nur mit gutem Werkzeug. Spaten, Heckenschere, Rasenmäher und Ähnliches sollten jetzt nochmal überprüft und gewartet werden. Pflanzkübel und Töpfe müssen gereinigt und am besten mit einer Naturseifenlauge ausgewaschen werden. Das schützt vor Pilzen und Krankheitskeimen, die dort überwintert haben. Wer ein Früh- oder Hochbeet anlegen will, kann nochmal alle Bauteile überprüfen und eventuell noch mit einem umweltfreundlichen Nässeschutz wie Wachs oder Öl versehen.



Wer Tomaten, Paprika, Zucchini oder Kürbis selber ziehen will, kann sie jetzt ins Zimmergewächshaus säen. Frühkartoffeln können auch schon vorgekeimt werden.

Quer durch den Garten

Spätestens im Februar sollten alle Wintergemüse raus aus dem Beet. Bei frostfreiem Wetter können die Beete im Freien und im Gewächshaus von Wildkräutern gesäubert und vorbereitet werden: umgraben, grubbern, abharken und bei Bedarf neue Nährstoffe einbringen. Dazu kann Pferdemist oder durchgeworfener Kompost eingearbeitet werden. Achtung: Zuviel Dünger schadet dem Boden eher.