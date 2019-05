Geschirrspüler sparen im Haushalt unglaublich viel Zeit und Mühe. Allerdings nur dann, wenn Töpfe, Teller und Gläser danach sauber und ohne störende Beläge wieder aus der Maschine kommen. Zudem sollte man beim Einräumen und beim Bedienen der Spülmaschine auf ein paar Dinge achten, um wirklich perfekt sauberes Geschirr zu bekommen.

Sauber machen, Beläge verhindern, klar spülen

Geschirrspüler brauchen für eine gründliche Arbeit drei Mittel: Das Reinigungsmittel befreit Geschirr und Besteck von Schmutz und Fett. Regeneriersalz ist für den Ionentauscher im Gerät wichtig, der das Wasser enthärtet. Sonst kann es Kalkrückstände auf dem Geschirr geben. Klarspüler ist in Regionen mit eher hartem Wasser nötig. Das Mittel verhindert Kalkflecken. In Regionen mit eher weichem Wasser wird das Geschirr auch ohne Klarspüler sauber und glänzend.

Günstige Multitabs machen gut sauber

Bildrechte: IMAGO Multitabs für den Geschirrspüler vereinen gleich alle drei Mittel und sind daher in vielen Haushalten beliebt. Die Multiprodukte machen zudem die Dosierung extrem einfach: Pro Waschgang kommt genau ein Tab in die Maschine. Da reichen auch günstige Produkte. Das zeigte der letzte Test von Stiftung Warentest (Stand: Februar 2018). "Da haben günstige Eigenmarken des Handels von Lidl, DM und Aldi die vorderen Plätze belegt", sagt Cecilia Meusel von Stiftung Warentest.



Die Eigenmarken heißen "Denkmit" (DM), "Alio" (Aldi) oder "W5 Platinum" (Lidl). Diese Tabs kosten gerade mal sieben bis acht Cent pro Stück. "Teure Tabs machten auch nicht besser sauber als gute, günstige Produkte", erklärt unsere Expertin. Im Test habe es einige Tabs gegeben, die sich in Kurzspülprogrammen nicht vollständig auflösen. "Wenn Sie ab und an kurze Programme wählen, sollten Sie einen Tab wählen, bei dem das nicht extra ausgeschlossen ist. Die haben "Sprengstoffe", wie wir das nennen, so dass sie sich schneller auflösen", sagt Cecilia Meusel.

Multi-Tab oder Soloprodukt?

Alternativ zu den Mehrfach-Tabs gibt es für Geschirrspüler auch noch Solo- oder auch "Klassik"-Produkte: Für jeden Waschgang kommt ein Tab mit Reinigungsmittel oder auch gleich Reinigungs-Pulver in die Maschine. Regeneriersalz und Klarspüler müssen immer dann eingefüllt werden, wenn die Produkte im Gerät aufgebraucht sind. "Das Salz dosiert die Maschine selber. Beim Klarspüler ist es ähnlich. Da kann man einstellen: mehr oder weniger Klarspüler benutzen. Die mittlere Einstellung reicht da meist, dass das Wasser filmartig ablaufen kann", so die Expertin. So gelange bei vielen Waschgängen weniger Chemie ins Abwasser. "Die Geschirrspülmaschine setzt dann wirklich nur so viel Salz zum Wasserenthärten ein, wie sie braucht. Bei den Multitabs geht dann immer die volle Ladung Chemie rein", warnt Cecilia Meusel.

Die Grenzen der Enthärter

Bildrechte: Colourbox.de Ein Problem gibt es laut unserer Expertin durchgängig bei allen Tabs, unabhängig davon, wie gut die sauber machen oder wie schnell sie sich auflösen. "Ab einer Wasserhärte von 21 Grad reichen die Enthärter in den Multitabs nicht mehr aus und dann müssen sie zusätzlich Regeneriersalz in die Spülmaschine füllen", erklärt Cecilia Meusel. Mit "Grad" ist die Einheit "Grad deutscher Härte" (dH) gemeint. Die Wasserhärte kann man beim örtlichen Wasserversorger erfragen.

Manchmal komme es auch zu Trübungen auf Gläsern, die gar nichts mit der Wasserhärte und Kalkablagerungen zu tun haben. "Auf Gläsern kann es sein, dass es eben eine Verwitterung der Oberfläche durch chemische Einflüsse gibt. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen", sagt unsere Expertin. Da helfe nur ein Wechsel des Geschirrspülmittels.

Leicht dosierbar mit Folie

Einige Hersteller bieten Solo- oder Multitabs an, die gleich mit Folie in den Geschirrspüler gelegt werden können. Das soll verhindern, dass feuchte Hände Pulver aus dem Tab lösen. "Die wasserlösliche Folie ist aus Polyvinyl-Alkohol und die löst sich dann auf im Wasser und ist auch biologisch gut abbaubar", weiß Cecilia Meusel. An der Waschleistung der Tabs ändere die Folie nichts.

Maschine richtig einstellen und pflegen

Geschirr vorher mit Tüchern von groben Speiseresten reinigen, eingebrannte Pfannen und Töpfe einweichen: Diese Regeln kennen und beachten die meisten Spülmaschinennutzer. Wer perfekt sauberes Geschirr und Besteck will, sollte aus Sicht unsere Expertin zudem auf ein paar Einstellungen am Geschirrspüler achten.