Im Normalfall besteht das Kochfeld aus einer Glas-Keramik-Fläche. Darunter befindet sich eine Spule. Fließt durch diese Spule Strom, wird ein Magnetfeld erzeugt. Wird der Herd eingeschaltet und ein Topf oder eine Pfanne mit magnetischem Boden auf das Kochfeld gestellt, reagieren die Elektroden in diesem Boden auf das Magnetfeld. Sie werden in Bewegung versetzt, erzeugen einen Wirbelstrom und der erwärmt den Boden von Topf oder Pfanne.

Wird Essen auf einer Induktionsplatte gekocht, wird die Glas-Keramik-Fläche selbst nicht heiß und übergelaufene Flüssigkeiten oder Speisen brennen nicht an. Außerdem wird der Topf selbst enorm schnell erwärmt und er kühlt sich fast ebenso schnell wieder ab, was ein punktgenaues Kochen zulässt. Im Vergleich zu herkömmlichen Glas-Keramik-Kochfeldern sind Induktionsfelder fast doppelt so schnell, Geräte mit sogenannter Booster-Funktion sind noch schneller. Bis zu 30 Prozent Energie können so gespart werden. Toller Sicherheitsaspekt: Ist der Herd eingeschaltet, es steht aber kein Topf auf dem Feld, passiert nichts. Die Brandgefahr ist gleich null. Und auch kleine Kinder können sich nicht an heißen Herdplatten verbrennen.