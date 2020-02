Geputzt wird der gesamte Innenraum des leergeräumten und vom Stromnetz getrennten Gerätes. Beweglichte Teile wie Ablagen, Eiereinsätze, Glas- oder Kunststoffplatten oder kleine Fächer können in der Spülmaschine gewaschen werden, wenn das laut Bedienungsanleitung des Kühlschranks möglich ist. Vor der Rückwand befindet sich unten ein kleines Loch, durch das das Abtauwasser abläuft. Dieses muss mit gereinigt werden, denn sonst besteht die Gefahr, dass es verstopft und das Wasser unter das Gemüsefach läuft. Außerdem lagern sich in dem Loch Keime und Bakterien ab. Ein Wattestäbchen eignet sich sehr gut, um die Öffnung zu säubern. Gern vergessen wird beim Putzen des Kühlschrankes auch die Gummidichtung. Besonders Krümel landen hier gern. Die Dichtung wird mit einer leichten Spülmittel-Lösung gereinigt. Dabei kann gleich geprüft werden, ob sie noch dicht schließt. Auch die Rückseite des Gerätes muss gereinigt werden. Dazu wird das Gerät von der Wand weggezogen und das Metallgitter abgesaugt.

Bildrechte: IMAGO

Zum Reinigen von Kühlschrank und Kühltruhe kann handelsüblicher Neutralreiniger oder Spülmittel verwendet werden. Wenn auch Gerüche beseitigt werden sollen, funktioniert das am besten und natürlichsten mit Zitronensäure oder Natron. Man gibt zwei Esslöffel Zitronenkonzentrat in heißes Wasser oder löst alternativ zwei Esslöffel Natron in einem Liter Wasser auf. Um alle Ecken zu erreichen, füllt man die Flüssigkeit einfach in eine Sprühflasche und verteilt sie im Kühlschrank. Dann wird einfach mit lauwarmem Wasser nachgewischt und anschließend mit einem weichen Tuch getrocknet.