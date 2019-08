Im März 2019 stimmte das Europaparlament mit großer Mehrheit für ein Verbot von Einwegprodukten aus Plastik. Ab 2021 sollen zunächst Teller, Besteck und Trinkhalme aus Plastik verbannt werden. Das fordert besonders die Deutschen heraus, denn im Vergleich zu anderen europäischen Ländern produzieren wir überdurchschnittlich viel Plastikabfall: pro Kopf weit über 30 Kilogramm pro Jahr. Kunststoffabfälle geraten in Flüsse und Meere und brauchen oft Jahrhunderte, um abgebaut zu werden. Sie haben sich in den Lebensräumen vieler Pflanzen und Tieren festgesetzt, werden von ihnen aufgenommen und geraten selbst in unsere Nahrungsketten. Weil es höchste Zeit ist, andere Wege zu beschreiten, haben sich inzwischen einige Alternativen zu den Wegwerf-Produkten entwickelt.

In den letzten Jahren hat Bambus-Geschirr die Regale vieler Geschäfte erobert. Es wird als umweltfreundliche Alternative zu Plastikgeschirr beworben. Doch Verbraucherschützer raten zur Vorsicht. Nicht alles, was umweltfreundlich klingt, ist es auch. Die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen hat 2018 verschiedene Bambus-Schalen und -Becher untersucht. Alle bestanden zu einem großen Teil aus Kunststoff – also aus dem Material, das der Käufer eines Bambus-Mehrweg-Bechers vermutlich vermeiden wollte. Aktuell hat auch die Stiftung Warentest mehrere Bambus-To-Go-Becher im Labor untersucht und die meisten beanstandet: "Aus mehr als der Hälfte der getesteten Becher gehen sehr hohe Mengen Melamin ins Getränk über", heißt es. Mit anderen Worten: Die Benutzung von Bambusgeschirr kann die Gesundheit gefährden. Die Stiftung Warentest rät deshalb, "für Heißgetränke unterwegs Mehrwegbecher aus anderen Materialien als Bambus" zu verwenden.

Coffee to go: Pfandsystem statt Wegwerfbecher Bildrechte: imago images / Jens Jeske

Immer mehr Städte, auch in Mitteldeutschland, klagen über eine hohe Mehrbelastung durch Wegwerf-Kaffeebecher und anderes Einweggeschirr. Denn diese Art von Müll nimmt viel Platz in Anspruch und landet statt in der Mülltrennung im Restmüll. In einigen Städten gibt es deshalb ein neues Pfandsystem namens "Recup". Das Prinzip: Wer beim Kaffee-Kauf keinen Mehrwegbecher dabei hat, bekommt für einen Euro einen Pfandbecher, der in allen teilnehmenden Läden wieder abgegeben werden kann. Der Pfandbecher ist zwar aus Plastik, aber besonders langlebig, wie Sebastian Gerstenhöfer vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) erklärt: "Der Hersteller garantiert 500 Wiederverwendungen. Die Becher lassen sich gut stapeln und kleben nicht zusammen." In vielen Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es bereits teilnehmende Läden. In der App und auf der Internetseite des Anbieters zeigt eine Karte, wo sie zu finden sind.