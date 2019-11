Wer sich einen neuen Wäschetrockner zulegen will, hat zunächst die Qual der Wahl. Denn es gibt verschiedene Funktionsweisen, nach denen die Geräte unterteilt werden.

Der Kondensationstrockner Auch hier wird Luft erwärmt und die Feuchtigkeit aus der Wäsche aufgenommen. Diese Feuchtigkeit wird über einen Kondensator jedoch wieder entzogen und gesammelt. Warme Abluft wird an den Raum abgegeben. Die gekühlte Luft im Trockner muss aber wieder erwärmt werden. Auch dieser Trockner ist deswegen ein Stromfresser.

Der Kondensationstrockner mit Wärmepumpe Bei diesen Geräten wird die noch warme Luft aus dem Wärmetauscher nicht an den Raum abgeleitet, sondern genutzt, um die Luft zum Trocknen wieder anzuwärmen. Bis zu 50 Prozent Stromersparnis sind so möglich.

Unser Tipp: Legen Sie sich nach Möglichkeit einen guten Kondensationstrockner mit Wärmepumpe zu. Der erreicht meist die Energieeffizienzklasse A++ oder noch besser, während es für Ablufttrockner und einfachen Kondensationstrockner nur für die Klassen B oder C reicht.

Muss in den Wintermonaten die Wäsche auf Leine oder Ständer in der Wohnung getrocknet werden, dann ist es auch notwendig, öfter zu Lüften und die entsprechenden Räume wieder zu beheizen. Das kann im Vergleich wesentlich teurer werden. Schließlich muss man zwangsweise lüften. Wer das nicht macht, riskiert Stockflecken oder sogar Schimmel.

Die maximale Füllmenge sollte in etwa der Ihrer Wachmaschine entsprechen, damit Sie eins zu eins arbeiten können. Dabei ist es wichtig, nicht nur die Trommelgröße zu vergleichen. Zum Trocknen dürfen die Maschinen meist weniger vollgeladen werden.

Mindestens Schranktrocken, Bügelfeucht, Pflegeleicht und ein Baumwoll-Programm sollten dabei sein. Ein Timer kann nicht schaden, so können Sie den Trockner auch laufen lassen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Auch eine Restlaufanzeige ermöglicht bequemes Planen. Jedes weitere Programm verteuert in der Regel den Trockner.

Bei einigen Geräten muss nach jedem Gebrauch der Wasserbehälter eigenhändig entleert werden. Bequemer und zeitsparender sind Geräte, bei denen ein Schlauch an den Wasserabfluss angeschlossen werden kann.

Filterreinigung:

Beim Trocknen fallen jedesmal reichlich feine Flusen an. Sie müssen per Hand aus dem Flusensieb entfernt werden. Auch das Kondensatorsieb muss gereinigt werden. Einige Hersteller bieten eine automatische Filterreinigung an. Das kostet dann allerdings extra.