Würde man die Arbeitsleistung der Bienen in Geld umrechnen, erwirtschafteten Bienen allein in Deutschland jedes Jahr zwei Milliarden Euro! Das Bienensterben trifft nicht nur die Honigbienen. Zwar sterben den deutschen Imkern jedes Jahr Völker weg, unter anderem wegen des Befalls durch die Varroa-Milbe. Doch passionierte Imker können den Bestand ihrer Tiere nach und nach wieder aufbauen.

Die Honigbiene allein reicht aber nicht aus, um all die Pflanzen zu bestäuben, die es in unserer Natur gibt. Besonders emsige Arbeiterinnen sind die Wildbienen. Mehr als 580 Arten von ihnen gibt es in Deutschland. Die Hälfte von ihnen ist vom Aussterben bedroht, hauptsächlich aufgrund der Monokulturen der Landwirtschaft, dem Flächenfraß, dem Einsatz von Pestiziden und einiger Krankheitserreger. Der Einzelne kann gegen diese massiven Gefährdungen für die Bienen kaum etwas ausrichten – aber immerhin dafür sorgen, dass die verbliebenen Insekten einen sicheren Ort zum Nisten und genügend Nahrung finden. Und man kann sich beim Einkauf bewusst für bienenfreundliche Produkte entscheiden.

Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Insektenhotels enthalten meist verschiedene Materialien, die Insekten als Nisthilfe dienen sollen. Es gibt sie in verschiedenen Größen: Die kleinsten Modelle passen auch auf den Balkon, größere können mehrere Meter hoch und ein Blickfang im Garten sein. Viele Modelle sind mittlerweile in jedem Baumarkt erhältlich, doch nicht alle Produkte sind wirklich hilfreich. So wird oftmals frisches Holz verwendet, in das Löcher gebohrt wurden. Wenn das Holz trocknet, entstehen dann Risse, die Wildbienen meiden. Auch werden bei einigen Modellen Ziegelsteine eingebaut. Diese besiedeln die Bienen ebenfalls nicht.