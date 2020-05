Rasenpflege So wird der Rasen schön

Frühjahrskur für Ihren Rasen

Sieht der alte Rasen insgesamt unschön aus, ist vermoost, verunkrautet oder wachsen die falschen Grasarten, so ist eine gründliche Regenerationsmaßnahme sinnvoll. Seit vielen Jahren hat sich die Methode "Rasenerneuerung ohne Umgraben" in der Praxis bewährt. Die umfassende Erneuerung bietet sich im Frühjahr (April/Mai) an.

Schritt 1

Tiefschnitt des Rasens

Bildrechte: Colourbox.de Der alte Rasen wird in der niedrigsten Schnitteinstellung des Rasenmähers so tief wie möglich heruntergemäht. Auf diese Weise wird die Konkurrenzkraft des Altbestandes geschwächt, sodass für die neuen Rasengräser bessere Startchancen entstehen. Das Mähgut muss in jedem Falle komplett aufgenommen werden.

Schritt 2

Vertikutieren des Bestandes

Bildrechte: IMAGO Der kurze Rasen wird nun gründlich vertikutiert, und zwar intensiv in Längs- und in Querrichtung. Je gründlicher das geschieht, umso besser. Auf diese Weise bekommt der neue Rasensamen bei der Nachsaat überall Bodenkontakt und hat gute Keim- und Entwicklungsbedingungen.



Nach dieser Bearbeitung der Fläche lassen sich, falls notwendig, kleinere Korrekturen von Bodenunebenheiten durch Auf- oder Abtrag von Oberboden, beziehungsweise Verwendung von Rasenerde vornehmen.

Schritt 3

Startdüngung als Basis

Bildrechte: Colourbox.de Auf die vorbereitete Fläche wird jetzt ein spezieller Starter-Dünger (phosphorbetonte Nährstoff-Formel) gleichmäßig ausgebracht und leicht eingeharkt. Zur sicheren, fachgerechten Ausbringung sollte am besten ein Streuwagen oder bei kleinen Flächen ein Handkreisel-Streuer genutzt werden, so wird das Saatbeet für die Gräser einheitlich aufgedüngt.

Schritt 4

Nachsaat zur Verjüngung

Bildrechte: imago/Panthermedia Ebenfalls mit dem Streuwagen bzw. Kreiselstreuer wird anschließend die spezielle Nachsaatmischung ausgebracht. Bei einem sehr geringen Restbestand des Altrasens sollte bevorzugt ein Gebrauchsrasen (Spielrasen) zum Einsatz kommen.



Für Schattenlagen sollte in der Mischung ein Anteil von 5 Prozent der Grasart Poa supina enthalten sein. (Siehe Information auf grünem Saatgut-Etikett am Boden der Packung.)

Alternativ bietet sich ein Nachsaatrasen mit einem hohen Anteil an Lolium perenne an.

Schritt 5

Abdecken der Saat

Für einen guten Bodenschluss des Saatgutes wird abschließend die gesamte Fläche mit einem ungedüngten Substrat (Kompost-/Sandmischung oder Rasenerde) gleichmäßig bis maximal 10 mm Stärke abgedeckt. Die Verteilung erfolgt mit einem Rechen. Das Saatgut ist auf diese Weise geschützt und wenn die Substratabdeckung hell wird sollte die neue Rasenfläche wieder beregnet werden.

Schritt 6

Beregnung zur Keimung

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Keimung der verschiedenen Rasengräser in einer Mischung verläuft unterschiedlich lang. Während Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) innerhalb von gut einer Woche keimt, benötigt Rotschwingel (Festuca rubra) fast zwei Wochen und Wiesenrispe (Poa pratensis) gut drei Wochen. Für den Keimvorgang und die anschließenden Wochen nach der Aussaat ist eine geregelte Wasserversorgung entscheidend für den Erfolg.



Die obere Bodenschicht muss stets genügend Feuchtigkeit enthalten, damit die empfindlichen feinen Rasenkeimlinge nicht austrocknen. Daher muss bei trockener Witterung mehrfach täglich für circa zehn Minuten beregnet werden. Bereits nach vier bis sieben Tagen starten die ersten Gräser mit zarten, grünen Trieben. Bis zur Etablierung der Gräser (Wurzelausbildung) muss die Bewässerung kontinuierlich weitergeführt werden.

Schritt 7

Folgepflege

Bildrechte: imago images / Jürgen Ritter Der erste Schnitt erfolgt bei einer Aufwuchshöhe von ca. sieben Zentimetern bei einer Schnitthöhe von vier Zentimetern. Etwa sechs Wochen nach der Rasenerneuerung sollte eine Etablierungs-Düngung mit einem Rasenlangzeitdünger erfolgen. Diese Nährstoffzufuhr ist sehr wichtig für die jungen Rasengräser, damit sie sich weiter bestocken, Blattmasse bilden und den Rasen dicht machen. Die weiteren Pflegemaßnahmen Mähen, Düngen, Wässern, werden jetzt nach Bedarf ausgeführt.