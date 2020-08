Gartenparadiese Die schönsten Gärten Mitteldeutschlands

Diese Gärten punkten nicht nur in Zeiten von Corona: Wer braucht schon Urlaub auf Bali, wenn man das Inselparadies in den heimischen Garten holen kann? Victoria Hermann stellt nicht nur dieses Gartenparadies in Mitteldeutschland vor, sondern noch vier weitere: Einen Traum aus Sandstein, eine kunterbunte Welt der Tomaten, einen traumhaften Rosengarten und ein Idyll unter Palmen.