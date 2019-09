"Die Idee ist nicht neu. Vor vielen Jahrzehnten hieß das Ganze Lohnmast: Wer in die Stadt zog und kein Tier mehr halten konnte, suchte sich für sein Schwein einen Bauern", sagt Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung in Bonn. Heute trage das Ganze eben einen modernen Namen. Fürs Tierleasing schließen Verbraucher mit Bauern einen Vertrag über ein genau bestimmtes Tier ab. Das können sie manchmal vor Ort auch selbst aus der Herde aussuchen. Für das Kalb oder das Ferkel wird in der Regel am Anfang ein bestimmter Betrag fällig. Hinzu kommen die Futterkosten für die Lebenszeit des Tieres und am Ende die Kosten für die Schlachtung. Letztere werden meistens direkt an den zuständigen Fleischer bezahlt.