Am meisten schaden die Weihnachtsgeschenke der Umwelt. Zum einen macht's die schiere Masse. Zum anderen der Fakt, dass immer mehr online bestellt wird, dafür in Plastik und Karton verpackt und zumindest in einem Auto hin- und hergefahren. Auch Pakete, die bereits die halbe Welt umflogen haben, sind keine Seltenheit und nicht gerade umweltfreundlich. Gar nicht schenken muss deshalb aber nun auch nicht sein.

Bildrechte: Imago

Nützliches statt Nippes: Viele Geschenke landen recht schnell in der Schublade oder im Keller und werden dann nicht mehr genutzt. Sinnvoller sind da Präsente, die entweder aufgebracht werden – wie der Wein aus der Region. Oder Geschenke, die wirklich regelmäßig genutzt werden wie Kork-Portemonnaies oder Mehrwegtrinkflaschen. Aber auch Technik-Geschenke gibt es mittlerweile aus umweltfreundlicheren Materialien – kabellose Kopfhörer zum Beispiel.



Zeit statt Zeug: Konzertkarten, ein Fotoshooting, ein gemeinsamer Zoobesuch oder eine Skitour – die Auswahl an Veranstaltungen und Erlebnisgutscheinen ist groß. Und die Beschenkten haben auch danach noch lange schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit.



Do it yourself: Geschenke kann man auch selbst basteln. Dann natürlich möglichst nicht mit Plastik. Holz, Stroh oder Salzteig bieten sich an. Auch mit Ton lässt sich viel basteln – eine Anleitung für Lichtkegel aus Ton hat Bastel-Expertin Judith Heinze.