Pflanzenpflege Zimmerpflanzen richtig pflegen

Wer Zuhause oder im Büro Pflanzen aufstellt, schafft nicht nur ein besseres Raumklima und eine freundlichere Atmosphäre, er kann auch so die eigene Leistungsfähigkeit erhöhen. Mehrere Studien haben belegt, dass Pflanzen die Produktivität steigern und Pflanzenarzt René Wadas geht noch weiter: "Wer auf grün schaut, lebt länger. Auf Pflanzen schauen ist immer besser, als auf eine triste Betonwand."

Egal ob im Homeoffice oder auf Arbeit, Pflanzen sollten pflegeleicht sein. Denn oft werden sie vergessen oder vernachlässigt. Es wird zu viel oder zu wenig gegossen und kaum oder gar nicht gedüngt. " Wenn dann landen mitunter Kaffeereste im Topf . Hier sollte man vorsichtig sein. Nicht alle Pflanzen vertragen das", so René Wadas. Im Sommer sollte einmal in der Woche ein Schuss Dünger zum Gießwasser hinzugegeben werden . Im Winter kann sparsamer gedüngt werden, meint der Experte. Pflegeleichte Pflanzen sind beispielsweise der Bogenhanf, der Elefantenfuß oder die Zamioculcas, auch bekannt als Glücksfeder, sie benötigt wenig Wasser und hat eine gute Filterwirkung.

Für Zimmerpflanzen sollte lieber ein größerer Topf verwendet werden. "Dann wird es nicht sofort ein Problem, wenn die Pflanze mal vergessen wird. Wichtig ist auch, die Pflanze regelmäßig abzustauben. Liegt auf den Blättern zu viel Staub, kann die Pflanze schlecht Photosynthese betreiben und wächst nicht so gut. Die Versorgung mit Nährstoffen sollte nicht vernachlässigt werden", so Wadas. Eine mangelhafte Pflege und ein falscher Standort sind oft auch die Gründe, warum Zimmerpflanzen nach ein paar Wochen nicht mehr so schön aussehen wie zum Zeitpunkt des Kaufs im Blumenladen. "Dazu muss man wissen, dass es der Pflanze bis zum Verkauf sehr gut ging. Sie wurde optimal gegossen, stand warm und hell und bekam den nötigen Dünger."