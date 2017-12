Heiligabend noch schnell ein Geschenk oder Brot kaufen? Das ist dieses Jahr nur an Bahnhöfen und in wenigen Supermärkten möglich.

Heiligabend noch schnell ein Geschenk oder Brot kaufen? Das ist dieses Jahr nur an Bahnhöfen und in wenigen Supermärkten möglich. Bildrechte: dpa

Shoppen bis zur Bescherung? Nur wenige Geschäfte haben Heiligabend geöffnet

Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Sonntag – trotzdem haben einige Geschäfte geöffnet. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern und einigen Supermärkten bleibt es selbst überlassen, ob sie öffnen. Wer beim Einkauf für die Weihnachtsfeiertage auf Nummer sicher gehen will, sollte also den Kühlschrank schon am Samstag füllen.