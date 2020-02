Heizen mit Holz Wenn der Kamin für "dicke Luft" sorgt

Kaminöfen stehen für wohlige Wärme und Gemütlichkeit. Doch so manchem Anwohner bleibt bei der Rauch- und Geruchsentwicklung buchstäblich die Luft weg. Was also tun, wenn es beim Nachbarn übermäßig qualmt? MDR-AKTUELL-Nutzer Alexander Koitzsch aus Brandis fragt: "Haben die Behörden die Möglichkeit, entsprechend Feuerungsanlagen, die diesen Rauch verursachen, zu beauflagen?"

von Roman Rackwitz, MDR AKTUELL