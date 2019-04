Fast jede neu ausgegebene EC- oder Kreditkarte hat jetzt standardmäßig einen NFC-Chip für kontaktloses Zahlen. NFC steht für Nahfeld-Kommunikation. Bis zu 25 Euro bei Giro- und bis zu 50 Euro bei Kreditkarten können ohne Pin einfach durch Anhalten der Karte an ein Lesegerät bezahlt werden. Aber: Solch ein drahtloses Lesegerät kann sich jeder im Internet schon für 29 Euro bestellen. Und: Das Computermagazin "c’t" hat in einem Experiment getestet, dass sich damit sogar durch Portemonnaies und dicke Jeanshosentaschen Kartendaten abfischen lassen. Lässt sich so Geld klauen?