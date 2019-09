Viele Unternehmen verschicken ihre Rechnungen nur noch digital via E-Mail und sparen Papier und Porto. So auch die Deutsche Telekom. Doch was geschieht mit älteren Leuten, die keinen Internetzugang haben? Das möchte auch MDR-AKTUELL-Hörerin Frau Scholz aus Uhlstedt-Kirchhasel bei Rudolstadt wissen. Sie befürchtet, dass ihre Mutter nicht mehr an ihre Telekom-Rechnung kommt, und fragt: "Gibt es Telefonrechnungen nur noch in digitaler Form oder werden sie Kunden auch noch per Post zugeschickt?"