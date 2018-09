Der Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Friedrich Thießen von der Universität Chemnitz hat verschiedene Rürup-Rentenverträge verglichen und war überrascht zu sehen, in welcher Höhe diese Kosten anfallen. "Wir hätten gedacht, dass man diese Produkte auch preiswerter hätte anbieten können. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Verträge sehr lange laufen, das man nicht genau weiß, was passiert nach 20 oder 30 Jahren, sodass sich die Anbieter schon ein bisschen absichern müssen. Aber in Summe erscheinen die Kosten doch sehr hoch."