Nehmen wir so ein Elektroauto mal auseinander: Da sind Schrauben und Kabel, Gestelle und Bleche, Konsolen, Schalter und Lämpchen, Sitze und Spiegel – alles Komponenten, die auch in Benzin- oder Dieselautos vorhanden sind. Viele andere Teile, wie einen Verbrennungsmotor, eine Lichtmaschine, eine Abgasanlage oder ein Getriebe sucht man im E-Auto dagegen vergebens.

Könnte ein Elektroauto also eigentlich preiswerter sein als ein Benziner? Nein, sagt Dirk Vogel vom Netzwerk der Automobilzulieferer Sachsen. Zumindest jetzt noch nicht – und das liege vor allem an der Batterie, denn die sei eine extrem teure Komponente.

Zum einem werde die Zelle an sich in einem sehr aufwendigen chemischen Verfahren hergestellt. Hinzu komme ein Batteriemanagementsystem und ein Gehäuse, das die Zelle im Sommer kühlen und im Winter wärmen muss, erklärt Vogel.

Moderne Lithium-Ionen-Batterien werden seit Anfang der 1990er Jahre in Serie hergestellt. Inzwischen sind sie in allen möglichen Geräten zu finden. In Elektroautos allerdings sei ihre Verwendung noch ziemlich unterentwickelt – und damit teuer, sagt Dirk Vogel. "Das liegt daran, dass wir so langsam in Stückzahlen kommen. Bisher ist ja die Batterieproduktion trotzdem ein Nischenprodukt geblieben."