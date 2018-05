Neuer IGeL-Monitor Schlechtes Zeugnis für Individuelle Gesundheitsleistungen

Der Zahnarzt empfiehlt eine Zahnreinigung und der Hausarzt schlägt Akupunktur gegen den ständigen Kopfschmerz vor: Wer all diese Leistungen in Anspruch nimmt, der hat am Ende vielleicht saubere Zähne und weniger Kopfweh – vielleicht aber auch nicht. Sicher hat er im Anschluss aber weniger Geld als vorher im Portemonnaie. Lohnt es sich, das Geld in die Hand zu nehmen? Orientierung im Dschungel der Individuellen Gesundheitsleistungen will der neue IGeL-Monitor geben.