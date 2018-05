Mahnungen Welche Inkasso-Unternehmen sind seriös?

Der ganze Ärger begann mit einer Heizspirale: Christine Milde hatte sie im Internet bestellt und gleich bezahlt – per Überweisung auf das Konto des Händlers. Was sie übersah: Im letzten Bestellschritt stand, dass sie das Geld an den Zahlungsdienstleister Paypal überweisen muss. Dieser bekam nun nichts, schickte erst eine Mahnung und dann kam Post vom Inkassobüro "Infoscore".