Schädlingsbekämpfung "Bi 58" könnte bald verboten sein

Wenn Bürger einen gärtnerischen Rat brauchen, können sie die Gartenakademie des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie anrufen. Dann ist Knut Strothmann am Apparat und beantwortet auch Fragen zu "Bi 58". Er sagt über das Mittel grundsätzlich: "Das ist ein Insektizid. Das macht also Insekten tot, zum Beispiel Blattläuse und Milben und so was. Aber bei "Bi 58" ist es so, dass es auch giftig ist für Kleinsäugetiere. Und wenn man es falsch handhabt, kann es auch für den Menschen schädlich sein."

Deswegen ist "Bi 58" nur sehr begrenzt für private Anwender zugelassen. Entweder als Spray oder Combi-Stäbchen für Zierpflanzen im Haus. Auch die Lösung darf von Hobbygärtnern nur in geschützten Räumen ausgebracht werden, bestätigt Jörn Wogram, Fachgebietsleiter für Pflanzenschutzmittel beim Umweltbundesamt in Dessau: "Das Mittel darf angewendet werden im landwirtschaftlichen Bereich. Es ist aber auch noch zugelassen für den so genannten Haus- und Kleingartenbereich. Wegen der Umweltgefährlichkeit und auch Humangiftigkeit des Mittels dürfen dort allerdings nur Anwendungen in Kleinpackungen erfolgen – und das auch nur im Gewächshaus."

"Bi 58" darf draußen nicht angewendet werden

Wenn man sich unter Hobbygärtnern umhört oder umsieht, wird das oft missachtet. Ob aus Unkenntnis oder Ignoranz – in jedem Fall ist es strafbar, dass Mittel draußen anzuwenden. Auch für Landwirtschaftsbetriebe und Gärtnereien gelten Regeln und Beschränkungen, erklärt Jörn Wogram: "Es gibt für die Landwirtschaft die Vorgabe, dass das Mittel nicht gesprüht werden darf, wenn Pflanzen blühen. Das kann die Kulturpflanze sein, das kann aber auch Unkraut sein." Außerdem: Die derzeit noch zugelassenen Verwendungen im landwirtschaftlichen Bereich würden die Zulassungsvoraussetzungen nach den heute geltenden Maßstäben in der EU nicht mehr erfüllen.

Denn der Wirkstoff Dimethoat in "Bi 58" tötet nicht nur lästige Insekten, sondern auch nützliche wie Bienen oder Schmetterlinge. Seit einiger Zeit nimmt die EU den Wirkstoff unter die Lupe, bestätigt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in einer schriftlichen Antwort gegenüber MDR AKTUELL: "Die EU-Genehmigungen für Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln sind zeitlich befristet und werden in bestimmten Abständen überprüft. Die Genehmigungen für (…) Dimethoat laufen im (…) Juli 2019 aus; die Neubewertung läuft gerade."

Zulassung auf dem Prüfstand

Das bedeutet, "Bi 58" mit dem Wirkstoff Dimethoat könnte künftig verboten werden. Das Bundesamt für Risikobewertung rät dingend dovon ab, jetzt das Mittel zu kaufen und Bestände – vielleicht sogar noch aus DDR-Zeit – zu horten. Das Mittel kann sich zersetzen und die Giftigkeit zunehmen. Schon die jetzt erworbenen Lösungen dürfen nur mit Schutzmaßnahmen ausgebracht werden. Pestizid-Experte Dr. Roland Solecki vom Bundesinstitut für Risikobewertung: "Dieses Mittel ist gefährlich beim Verschlucken oder beim Einatmen und kann zu Schädigungen im Nervensystem führen. Und in sehr hohen Dosierungen kann das zu Kopfschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Herz-Rhythmus-Störungen führen."