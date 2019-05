In Deutschland haben Beamte eine Luxusvorsorge - zumindest gemessen an dem, was ein normaler Arbeitnehmer bekommt. Das muss nicht sein, man könnte sich auch in Deutschland überlegen, es anders zu machen. Aber für all diese Veränderungen braucht man eine gesellschaftliche Mehrheit. Das heißt, man muss an die Wahlurne gehen und das Kreuzchen an der Stelle machen, von der man glaubt, dass diese Partei die Rente so verändern will, wie man sich das selbst vorstellt.