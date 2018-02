Hörer machen Programm Wie sicher ist das Geldabheben im Supermarkt?

In bis zu 16.000 Supermarktfilialen kann man mittlerweile Bargeld abheben, schätzt der Handelsverband Deutschland. Der Service etabliere sich immer mehr. Vorteil für den Kunden: Er muss nicht nach dem passenden Geldautomaten suchen und es fallen für ihn keine Gebühren an.

Zwei unterschiedliche Verfahren

Dabei gibt es zwei gängige Systeme. Erstens: Bargeld ab einem Einkaufswert von 20 Euro, das sogenannte Cashback. Das zählt nicht als Geldgeschäft, erklärt Ulrich Binnebößl vom Deutschen Einzelhandelsverband: "Das Cashback-Verfahren ist ein Service, den der Händler anbieten kann, ohne, dass er sich registrieren muss oder in einem Zahlungsdienst landet." Deshalb besteht für das Bargeld hier auch keine besondere Prüfpflicht.

Bei der zweiten Möglichkeit geht ein Start-up aus Berlin noch einen Schritt weiter. Barzahlen.de bieten bisher nur einige Banken an, zum Beispiel die DKB oder die Sparda-Banken. Bei diesem System braucht der Kunde nicht einmal mehr etwas zu kaufen.

In Zukunft könnten Kunden immer öfter bargeldlos mit dem Smartphone zahlen. Was in anderen Ländern bereits gängige Praxis ist, sehen viele Deutsche allerdings skeptisch. Bildrechte: IMAGO Sebastian Seifert, einer der Geschäftsführer des Start-ups, erklärt das Prinzip: "Die meisten Banken heutzutage bieten mir eine App an und in dieser App habe ich eine Funktion wie den Geldautomaten. Da gebe ich einfach einen Betrag ein, sagen wir 100 Euro, klicke auf Erstellen und in dem Moment bekomme ich auf meinem Handy einen Barcode angezeigt." Diesen Barcode könne der Kunde an der Kasse einfach scannen lassen, wie einen x-beliebigen Einkaufsartikel, und bekomme daraufhin die 100 Euro ausgehändigt. Auch Bareinzahlungen können mit der App in der Kaufhalle abgewickelt werden.

Supermärkte als Bankdienstleister

Das Verfahren von barzahlen.de zählt als echtes Bankgeschäft, erklärt David Slomka von der Deutschen Bundesbank in Leipzig: "Hier geht’s darum, reine Bank-Dienstleistungen durch Handelsunternehmen abzuwickeln. Hier unterliegen die Handelsunternehmen als verlängerter Arm der Bankeninstitute den Aufsichtspflichten, die für Banken auch gelten." Sie müssen also theoretisch die Echtheit der Scheine prüfen, wie es auch am Bankautomaten geschieht.

Allerdings legen Einzelhandelsunternehmen auch im eigenen Interesse größten Wert darauf, keine Blüte in die Kasse zu bekommen. Es gibt Hilfsmittel wie Schwarzlicht oder den Papierprüfstift, das Personal der großen Ketten ist geschult. Falschgeld erkennen Kassierer schneller als Laien.

Kunden grundsätzlich selbst verantwortlich

Ob im privaten Bereich oder im Laden: Wer Geld entgegen nimmt oder weitergibt, muss grundsätzlich selbst darauf achten, dass es echt ist. Bildrechte: colourbox.com Doch auch die Kunden sind in der Pflicht. Denn rechtlich gesehen ist jeder, der Bargeld erhält, selbst dafür verantwortlich, dieses auf Echtheit zu prüfen. Wer es weitergibt – ob wissentlich oder unwissentlich – macht sich strafbar.



Doch wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, eine Blüte zu bekommen? Laut aktuellen Zahlen hat die Bundesbank im ersten Halbjahr 2017 knapp 40.000 Scheine sichergestellt. 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Geringe Wahrscheinlichkeit für Falschgeld