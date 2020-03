Das Angebot auf dem mehrseitigen Flyer war nicht zu übersehen: 15 Tage Zypern, 179 Euro. Ausflüge zu historischen Stätten und zu Manufakturen für Teppiche, Schmuck und Leder inklusive. Ein Reporter von MDR "exakt" buchte die Reise einige Monate später für 199 Euro und reiste mit. Flug, Transfer und Hotels - laut Angebot inklusive. In der ersten Woche sollte es auf eine Studienreise gehen, die mit kulturellen Ausflügen lockte. In der zweiten Woche sollte es gratis in ein 5-Sterne-Luxushotel gehen. Reporter Andreas Wolter reiste Ende Januar mit, um für uns den Praxistest zu machen.

Das Angebot an Billigurlaubreisen mit Ausflugsangeboten ist groß. Bildrechte: MDR Die Reise startet vom Flughafen Berlin-Schönefeld, denn ab Leipzig gab es zum Winter-Reisetermin kein Flugangebot nach Zypern. Eine türkische Billigairline bringt die Urlauber zunächst nach Antalya in die Türkei. Nach einem Zwischenstopp geht es weiter nach Ercan in den nördlichen Teil der geteilten Insel. Völkerrechtlich wird Nordzypern nur von der Türkei anerkannt. Für die EU ist es ein Sondergebiet. In Ercan trifft unser Reporter weitere Reisegäste aus Deutschland, die ebenfalls die Billigreise gebucht hatten.

Mit Bussen gelangen alle dann zur ersten Unterkunft, einem rund zehn Kilometer von Famagusta gelegenen Hotel. Die Zimmer sind geräumig. Es scheint, als seien die Reisenden aus Deutschland die einzigen Hotelgäste.

Extra-Kosten durch Verpflegung

Alle Restaurants in Hotelnähe sind geschlossen - schließlich ist Ende Januar Nebensaison. So buchen auch wir wie viele andere Reisende kurzerhand ein "Upgrade" dazu, die Halbpension im Hotel. Das ursprüngliche 199-Euro-Reiseschnäppchen verteuerte sich damit um 139 Euro.

"199 Euro kann nicht hinkommen", sagt Jutta Jansen. Bildrechte: Exakt die Story/MDR Viele Reiseveranstalter würden so etwas einkalkulieren, sagt Volker Böttcher vom Institut für Tourismusforschung der Hochschule Harz in Wernigerode. "Häufig hat man die Situation, dass ein reines Frühstücksangebot angeboten wird. Und wenn die Gäste dann zusätzliche Verpflegungsvarianten benötigen, müssen sie die bezahlen", sagt er. Die 81-jährige Jutta Jansen, die auch zu unserer Reisegruppe gehört, ist davon kaum überrascht. Der in der Werbung angepriesene Preis sei ihr natürlich sofort ins Auge gefallen, so die Seniorin. "Das kann nicht hinkommen", war ihr von vornherein klar.

Freiwillige Ausflüge in Woche eins - zum Aufpreis möglich

Zu den Ausflugsstationen der Rundreisewoche in Nordzypern zählen unter anderem die antike Stadt Salamis und das Kloster Sankt Barnabas mit der sagenumwobenen Grabstätte des gleichnamigen Apostels. Natürlich wurde auch Nikosia, die griechisch-türkisch geteilte Hauptstadt der Insel, angefahren und erkundet. Von der Reiseleiterin fühlte sich Jutta Jansen umfassend informiert: "Sie hat uns sehr viel erzählt über Land und über Leute."

Rundgang durch Salamis Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die letzten beiden Ausflüge der ersten Woche sind dann freiwillig und damit auch kostenpflichtig: Auf einem traditionellen Bauernhof kann man gegen Aufpreis Land und Leute kennenlernen und zypriotisches Brot backen. Und auch der Ausflug zu den Königsgräbern oder der Panoramablick von der Burg St. Helarion über die Küste von Kyrenia kostet extra.

Überteuerte Produkte bei Verkaufsveranstaltungen

Im Preis inbegriffen war dagegen der Besuch in einer Teppich-Manufaktur, zumindest stand das so im Werbeflyer des Reiseveranstalters. Auf dem Weg zu einem neuen Hotel biegen die Busse in den Freihafen von Famgusta ab. Die Manufaktur entpuppt sich als das Areal eines großen Im- und Export-Händlers. Der Verkäufer, der die Urlauber in Empfang nimmt, preist die Einmaligkeit des Besuches an. Es sei eigentlich sonst unmöglich, als Privatperson in einen Freihafen oder eine Freihandelszone hineinzukommen, sich etwas anzuschauen oder anzuschaffen. "Aber durch eine Sondergenehmigung des Staates haben Sie heute die Möglichkeit, zumindest einmal hier bei der Reise vorbeischauen zu können.“"

Die gekaufte Lederjacke fällt für den bezahlten Preis im Expertentest durch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch eine Leder- und eine Schmuckmanufaktur gehören zum Reiseprogramm. Zwar gibt es eine Modenschau und man darf bei der Herstellung von Schmuck zusehen, letztlich landen die Reiseteilnehmer aber wieder in sehr großen Verkaufsräumen. Bei beiden Veranstaltungen warben Händler wiederum hartnäckig um die Käufergunst und begannen mit horrenden Preisangeboten. Kerstin und Andreas aus unserer Reisegruppe kaufen eine Lederjacke für 450 Euro. Wieder in Deutschland, gehen wir mit beiden und der Jacke zum Modedesigner Aleph Keller, der das Bekleidungsstück begutachtet. Der Lederfachmann zeigt uns eine Reihe von Verarbeitungs- und Qualitätsmängeln, die den Preis nach seiner Meinung nicht rechtfertigen.

Streit um Verbraucherrechte mit Firmen aus Nordzypern

Im Internet entdecken wir eine Liste mit sogenannten schwarzen Schafen. Sie wurde von deutschen Rechtsanwälten zusammengestellt. Es geht um ausländische Firmen, die im Zusammenhang mit überteuerten Verkäufen in Urlaubsländern aufgefallen sind. Dort tauchen auch die drei Verkaufsunternehmen aus Nordzypern auf, die wir während der Reise besuchen.

Für die Rechtsanwältin Jacqueline Stieglmeier ist ein Hauptproblem, dass auf Nordzypern kein EU-Recht bestehe und damit auch Verbraucherechte immer wieder zum Streitpunkt werden. "In der Regel ist in den Verträgen eben das Recht von Nordzypern vereinbart. Und da ist dann die Frage: Wie kommt man aus dieser Vereinbarung, die die Kunden ja unterschrieben haben, wieder raus. Die Firmen reagieren oftmals so, dass der Verkäufer sich schlichtweg weigert, die Verträge rückabzuwickeln, dass ein Widerspruchsrecht nicht anerkannt wird. Das ist die erste Reaktion", so Jacqueline Stieglmeier.

Auch die Frau aus unserer Reisegruppe, die einen 3.000-Euro-Teppich-Kaufvertrag unterschrieb, musste bis zum Ende der Reise bangen, bis der Kauf dann doch rückgängig gemacht wurde.

Reiseveranstalter kassiert für zu Verkaufsveranstaltungen gebrachte Gäste

Die Reiseleiterin vor Ort spricht im Bus bei der Ankündigung der Programmpunkte Ledermodenschau und Juwelier von "Vertragspartnern".

Volker Böttcher ist Tourismusexperte an der Hochschule Harz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Man kann in so einem Fall bei einer solchen Aussage tatsächlich davon ausgehen, dass es auch vertragliche Abreden zwischen dem Veranstaltungsort und dem Reiseveranstalter gibt", schätzt Volker Böttcher von der Hochschule Harz dazu ein. Er erklärt, es gebe zudem Anbieter, für die es gängige Praxis sei, Kunden zu Verkaufsveranstaltungen zu fahren, um die "günstigen Reisepreise ein Stück weit dadurch zu refinanzieren".

Der Reiseveranstalter unserer Zypernreise bestreitet eine solche Praxis. Mit den Verkäufern bestünden keine Geschäftsbeziehungen, lässt er uns über eine Anwaltskanzlei mitteilen. Die rechtliche Verpflichtung bestehe allein gegenüber den Kunden. MDR "exakt" fragte mehrmals vergeblich um ein Interview vor der Kamera beim Reiseveranstalter nach.

Nordzypern kämpft mit Geldspritzen um Touristen

Restaurants, Händler, Hotels: Nordzypern ist vom Tourismus abhängig. In offiziellen Dokumenten von Behörden heißt es, dass einheimische Reiseunternehmen Zuschüsse nach einem Staffelsystem erhalten. Wer mehr als 30.000 Touristen pro Jahr für einen festgeschriebenen Zeitraum ins Land bringe, erhalte für jeden Gast 70 Euro Zuschuss. Davon profitierte auch Northern Travel, der Kooperationspartner des deutschen Reiseveranstalters, bei dem wir unsere Billigreise gebucht hatten.

Die Gratis-Verlängerungswoche - und die Frage der Verpflegung

In der Nebensaison sind wenig Touristen vor Ort, aber auch die Restaurants geschlossen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der zweiten Urlaubswoche stehen glücklicherweise keine Verkaufsveranstaltungen auf dem Programm, sondern die Gratis-Verlängerungswoche im 5-Sterne-Hotel. Restaurantbesuche in der Umgebung scheiden wieder weitgehend aus. Denn Anfang Februar ist immer noch Nebensaison. So buchen wir ein zweites Mal Halbpension. Auf dem Weg zum Hotel hält die Reiseleiterin eine weitere Offerte für uns bereit. Für 99 Euro könne man wahlweise eine Getränkepauschale dazu buchen. Allerdings, wie sich herausstellt, gilt diese nur für lokale Getränke. Gängige Cocktails kosten extra.

