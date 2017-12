Strengere EU-Grenzwerte Bleigießen 2017 wohl zum letzten Mal möglich

Am Silvesterabend einen Blick in die Zukunft werfen, ist in vielen Familien Tradition. Doch die wird wohl in diesem Jahr zu Ende gehen. Die Bleigieß-Sets verschwinden aus dem Handel, denn die Europäische Union hat wegen zahlreicher Gesundheitsrisiken strengere Grenzwerte für Blei in Produkten festgelegt. Aber es gibt Alternativen zum Bleigießen.