Der wichtigste Punkt gleich vorweg: Eine generelle Gurtpflicht für Linienbusse gibt es nicht. Egal, ob sie in der Stadt fahren oder über Land. Das ist der Unterschied zum Reisebus, der Gurte haben muss.

Peter Wagener nutzt die Linie 424 der Verkehrsgesellschaft Meißen, der VGM. Besonderheit: Diese Strecke führt teilweise sogar über die Autobahn und die Busse fahren bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Dafür bräuchten sie eine spezielle Zulassung, erklärt Jörg Weinhardt von der VGM, dazu auch zwingend Gurte. "In den Fahrzeugen, in denen die Gurte vorhanden sind und die für 100 km/h zugelassen sind, hat der Fahrer die Pflicht, die Fahrgäste vor Beginn der Fahrt darauf hinzuweisen. Wenn die Fahrgäste diesen Hinweis nicht annehmen, dann liegt die Verantwortung allein beim Fahrgast."

Fahrgäste im Stadtbus können sich anschnallen, müssen es aber nicht. Bildrechte: MDR/Ronny Arnold

Anschnallen ist in diesem Fall einfach sicherer. Zwei Gurtsysteme gibt es im Bus. "Es gibt die Variante, wo Sie nur diesen Beckengurt haben, wo der Fahrgast schon gesichert ist. Oder die Variante, dass man den Gurt über die Schulter zieht wie beim Pkw." Im Bus stehen darf bei 100 km/h keiner. Können nicht alle sitzen, muss der Fahrer zwingend die Geschwindigkeit drosseln und zwar auf höchstens 60 km/h. Theoretisch gelte das auch auf der Autobahn, doch in der Praxis werde dann lieber auf die Landstraße ausgewichen, so Weinhardt.