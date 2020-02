Auch ein achtjähriges Kind kann haftbar gemacht werden, wenn es einen Fahrradunfall mit einem Fußgänger verursacht hat. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle berichtete am Donnerstag von einem Fall, in dem rechtlich nicht die Eltern für den Schaden haften, sondern das Kind. Das Gericht verurteilte eine Achtjährige dazu, Schadensersatz und Schmerzensgeld an eine verletzte Fußgängerin zu zahlen, die geklagt hatte.