Kanga ist eine Mischung aus Yoga, leichtem Krafttraining und kleinen Tanzchoreografien. Das Gewicht der Babys intensiviert die Übungen. Die 99 Euro für den Kurs bei Kanga-Trainerin Anja Pohl in Halle müssen alle Mütter hier selbst zahlen. Unterstützung durch die Krankenkassen: Fehlanzeige. Die Kassen zahlen Präventionskurse nur dann, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Diese werden vom Gesetzgeber vorgegeben und für die meisten gesetzlichen Kassen von der "Zentralen Prüfstelle Prävention" geprüft.

Ich habe in sechs Jahren noch keine einzige Rückmeldung bekommen, dass sich irgendjemand verletzt hat. Im Gegenteil: Die Mütter gehen mit einem guten Gefühl hier raus.

Das Training sei so konzipiert, dass die Kinder fest und sicher am Körper der Mutter angebunden seien. Wie bei einem Känguru – daher kommt auch der Name Kanga.