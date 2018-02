In den meisten Fällen sind es die Hersteller selbst, die nach einer innerbetrieblichen Kontrolle Mängel an ihren Produkten feststellen und Rückrufaktionen starten. Dabei wird im Rahmen einer Risikobewertung entschieden, ob das Produkt zurückgerufen werden soll oder ob eventuell auftretende Schadenersatzforderungen in Kauf genommen werden, um einen Imageschaden zu vermeiden. Allerdings unternehmen viele Firmen freiwillig Rückrufe, um negative Berichterstattung bei Entdeckung des Mangels zu vermeiden und das Vertrauen des Verbrauchers nicht zu verlieren.

Manchmal sprechen auch Behörden nach Lebensmittelkontrollen, insbesondere bei Gesundheitsgefahren, Produktwarnungen aus. Auch der Kunde selbst kann einen Rückruf veranlassen, indem das jeweilige Lebensmittelüberwachungsamt oder die Verbraucherzentrale beispielsweise über Fremdkörper in einem Produkt oder ungewöhnlichen Geschmack informiert werden. Zusätzlich sollte das Geschäft aufgesucht werden, in dem das Produkt gekauft wurde und der Mangel gemeldet werden.

Lebensmittel, die Salmonellen enthalten, können schwere Magen-Darm-Infektionen hervorrufen und müssen so schnell wie möglich zurückgerufen werden. Bildrechte: dpa Im Sinne des § 40 Absatz 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) sind die Hersteller und Händler dazu verpflichtet, das Produkt einwandfrei an den Kunden zu übergeben und im Falle eines Mangels mögliche Gefahren abzuwehren. Auch die für Verbraucherschutz und Lebensmittelkontrollen zuständigen Behörden der Bundesländer müssen im Sinne dieses Gesetzes die Öffentlichkeit warnen, wenn ein Produkt "ein Risiko für die menschliche Gesundheit mit sich bringen kann" oder "ein zum Verzehr ungeeignetes, insbesondere ekelerregendes Lebensmittel in nicht unerheblicher Menge in den Verkehr gelangt (...) ist".

Ist ein Rückruf bestimmter Waren geplant, werden diese zunächst über den Datumscode oder die Chargennummerierung verfolgt, um feststellen zu können, wohin die betroffenen Produkte verkauft wurden. Diese werden dann aus den Regalen des Groß- und Einzelhandels genommen. Anschließend muss der Hersteller bzw. Händler dafür sorgen, dass die Information über das gesundheitsgefährdende Produkt den Verbraucher so schnell wie möglich erreicht. Das kann zum Beispiel über verschiedene Anzeigeaktionen in der Öffentlichkeit, wie Tageszeitungen, Nachrichten oder über Aushänge im jeweiligen Geschäft, in dem das Produkt verkauft wird, erfolgen. Oft publizieren auch die Hersteller selbst auf ihrer Internetseite den Rückruf.

Darüber hinaus informiert auch das Onlineportal lebensmittelwarnung.de, betrieben vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), regelmäßig über Produktrückrufe. Allein aus diesem Jahr listet das Portal mehr als 16 Rückrufe auf. Allerdings handelt es sich dabei nur um einen Verbraucherservice – ob und wann die zuständigen Behörden oder Unternehmen den Rückruf an das Portal weitergeben, ist ihnen überlassen.

Sollte das Produkt den Verbraucher noch nicht erreicht haben oder bestehen keine gesundheitlichen Bedenken, kann der Hersteller die Waren auch nur aus den Regalen nehmen, ohne Warnungen zu veröffentlichen. Man spricht dann von einem "stillen Rückruf".