Wie Lidl mitteilte, wird ein "Haltungskompass" auf alle Frischfleischsorten seiner Eigenmarken aufgedruckt - egal ob Schwein, Rind, Hähnchen oder Pute. Dabei gebe es vier Stufen: Stufe 1 stehe für Stallhaltung. Stufe 2 bedeute "Stallhaltung plus". Dabei garantiert Lidl, dass die Tiere mehr Platz und Beschäftigungsmaterial hatten als in der normalen Stallhaltung. Stufe 3 steht den Angaben zufolge für "Auslauf". Hier hätten die Tiere neben mehr Platz auch Zugang zu Außenklimabereichen und erhielten gentechnikfreies Futter gehabt. Stufe 4 stehe schließlich für "Bio". Bei dieser Haltungsform seien die gesetzlichen Bestimmungen für Biofleisch eingehalten worden.

Lidl hofft, dass Verbraucher eher auf Fleisch von Tieren aus schlechter Haltung verzichten. Bildrechte: Colourbox

Lidl erwartet, dass die Verbraucher aufgrund der Kennzeichnung verstärkt Produkte aus besseren Haltungsformen kaufen und hofft, dass so langfristig das Haltungs- und Tierwohlniveau in der gesamten Branche angehoben werden kann.



Der Discounter selbst will nach eigenen Angaben Anfang 2019 mit rund 50 Prozent seiner Produkte mindestens die Stufe 2 erreichen. Langfristig sollen die Lidl-Eigenmarken ganz auf Fleisch aus Stufe 1 verzichten.