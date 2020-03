Auch beim Online-Händler food.de, der seinen Sitz in Leipzig hat und bundesweit Lebensmittel liefert, müssen Kunden ein paar Tage Wartezeit einplanen: "Wir sind für viele Menschen gerade das Mittel der Stunde. Allein die täglichen Neuameldungen sind 25 mal höher als in 2019. Die Lieferzeiten kommen durch die hohe Nachfrage ordentlich unter Druck, weshalb eine taggleiche Lieferung aktuell nicht möglich ist. Im Leipziger Raum liegen wir noch bei 3 Tagen bis 1 Woche, im Düsseldorfer Raum sind wir schon für 2 Wochen im Voraus ausgelastet", sagte Managing Director Karsten Schaal. Lange Wartezeiten gibt es derzeit auch bei den großen Drogerieketten: Bei Rossmann und dm können Kunden zwar online bestellen, allerdings weisen beide Unternehmen schon auf der Startseite darauf hin, dass die Lieferzeit derzeit mindestens 9 Werktage beträgt.

Bildrechte: Durstexpress GmbH

Auch Getränkelieferanten sind derzeit stark gefragt - so sehr, dass etwa der Anbieter "Durstexpress" am Donnerstag zwischenzeitlich seinen Onlineshop schließen musste. Nach kurzer Zeit waren Bestellungen wieder möglich, allerdings mit einer etwas verlängerten Lieferzeit von 180 statt 120 Minuten. Ähnlich ist die Lage beim Konkurrenten "Flaschenpost": "Wir verstehen uns als Grundversorger und bitten daher unsere Kunden um Verständnis, dass unsere Lieferung aktuell mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. Nicht in allen Fällen können wir – wie unsere Kunden es von uns gewohnt sind – innerhalb von 120 Minuten liefern", sagte Unternehmenssprecherin Sabine Angelkorte. Zudem habe man das Angebot aufgrund der aktuellen Situation erweitert: Über den ursprünglich ausschließlich auf Getränke spezialisierten Lieferdienst können Kunden nun auch Haushaltsartikel, Drogeriebedarf und Lebensmittel zur Grundversorgung bestellen.