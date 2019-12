Lottospielen wird ab Herbst 2020 teurer. Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock bestätigte, soll der Preis beim klassischen "6 aus 49" für ein Tippfeld auf 1,20 Euro steigen. Bislang kostet ein Feld für die Ziehungen am Mittwoch und Samstag einen Euro. Je nach Landeslotterie kommt zu dem Preis für ein Feld noch eine Bearbeitungsgebühr in einer Annahmestelle dazu.



Umgekehrt soll bereits bei sechs richtigen Zahlen deutlich häufiger ein Gewinn in Millionenhöhe möglich sein. Bisher ist dafür außerdem noch die richtige Superzahl notwendig.