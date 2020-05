So erklärt der Verband, die Maskenpflicht diene "nachweislich der Reduktion des Radius potentiell infektiöser Tröpfchenwolken (Aerosole) in der Umgebung des Trägers". Im Gegensatz zu den medizinischen FFP2- und FFP3-Masken sollen ein einfacher OP-Mundschutz oder selbst hergestellte Stoffmasken vor allem Menschen im Umfeld des Trägers oder der Trägerin schützen. Umgekehrt schützen FFP-Masken in erster Linie den Träger - wenn die Masken ein Ausatemventil haben, können sie sogar für die Umgebung des Trägers gefährlich sein, sollte er infiziert sein.