Eines der Grundprobleme liege bei der Umsatz- und Profitorientierung der Pharmaindustrie. Der Wissenschaftler von der Universität Bremen sieht in der Produktion von Arzneimitteln in Billiglohnländern "eine neue Form des Kolonialismus." Die pharmazeutischen Unternehmer seien verantwortlich für die gute Qualität und die ausreichende Bevorratung sowie für die rechtzeitige Lieferung aus Ländern wie Indien oder China, erläutert der Wissenschaftler.

Auch Thilo Bertsche vom Institut für Pharmazie an der Universität Leipzig sieht das so. Er betont, dass die jetzt diskutierten Maßnahmen einen Schritt in die richtige Richtung darstellten. Sie gingen aber beispielsweise noch nicht so weit, dass Anbieter mit ganz empfindlichen Sanktionen rechnen müssten, falls sie nicht lieferfähig sind.