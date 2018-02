Anfassen, Grabschen, wiederholte obszöne Witze oder anzügliche Bemerkungen, das alles stellt sexuelle Belästigung dar. Und all das ist natürlich in Deutschland verboten. So steht es im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und auch die deutschen Arbeitgeber haben eine Pflicht, ihre Beschäftigten zu schützen, sagt Bernhard Franke. Er ist stellvertretender Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: "Arbeitgeber sind entsprechend diesem Gesetz verpflichtet, ihre Beschäftigten auch vor sexueller Belästigung zu schützen.“

Was hier etwas kompliziert formuliert ist, meint alles von Beleidigungen unter Kollegen, über Mobbing bis hin zu sexueller Belästigung. Für Betroffene sind die Beschwerdestellen ein erster Anlaufpunkt, so Bernard Franke von der Antidiskriminierungsstelle. "Sie sollten sich auf jeden Fall an diese Beschwerdestelle wenden. Sie sollten sich auch an ihren Arbeitgeber wenden und, wenn ein Betriebsrat existiert, sollten sie sich natürlich auch an den Betriebsrat wenden."