Mikroplastik sind feste, flüssige oder gelartige Kunststoffpartikel kleiner als fünf Millimeter. In der Kosmetikindustrie wird Mikroplastik zum Peelen oder als Füll- und Bindestoff in Cremes, Zahnpasta, Duschgel oder Make-Up benutzt. Beim Abwaschen von der Haut gelangen die Partikel über Haushaltsabwässer in die Kanalisation und von dort aus in die Oberflächengewässer. Kläranlagen können den Kunststoff nur bedingt herausfiltern.

Plastik ist in jeglicher Form schwer abbaubar und sammelt sich daher stark in Flüssen und Meeren an. Dort zieht es aufgrund seiner Oberflächenstruktur Umweltgifte an. In den Gewässern angereichert, besteht die Gefahr, dass Meeresorganismen, wie Muscheln, Plankton, Fische und Seevögel das Mikroplastik aufnehmen und es in die Nahrungskette des Menschen gelangt. Nicht selten verenden die Tiere an den Fremdkörpern im Organismus.

Die Auswirkungen bei der Aufnahme von Mikroplastik sind bisher noch weitestgehend unerforscht. Das Bundesumweltministerium gibt an, dass eine Gesundheitsgefährdung "nach bisherigem Wissensstand" durch die Aufnahme über Lebensmittel nicht zu befürchten sei. Fest steht, dass Mikroplastik, ebenso wie sonstiger Kunstoffabfall das Ökosystem nachhaltig schädigt.

Mikroplastik kann in Cremes, Rasierschaum, Deospray, Duschgel oder auch Lippenstift und Puder enthalten sein. Bildrechte: dpa Unter den Inhaltsstoffen der Produkte ist kein Verweis auf Plastik zu finden. Dafür aber komplizierte Begriffe wie Polymethylmethacrylat, Nylon-6, Acrylates Copolymer oder Polyethylenterephthalat. Bei allen handelt es sich um verschiedene Kunststoffe. Es fehlt an allgemein verständlichen Erläuterungen zu den Inhaltsstoffen auf der Packungsrückseite. Der Verbraucher wird mit chemischen Kürzeln und englischen Begriffen konfrontiert. Der BUND bietet deshalb einen Einkaufsratgeber an, in dem Kosmetik gelistet ist, die Mikroplastik enthält. Auch kostenfreie Apps wie Beat the Microbeat, vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen unterstützt, sollen es dem Verbraucher erleichtern, die Inhaltsstoffe zu entziffern.

Das Umweltministerium ist bereits seit 2013 mit der Kosmetikindustrie im Gespräch, um zu verhindern, dass weiteres Mikroplastik in die Gewässer gespült wird. Die Industrieverbände haben bisher nur freiwillige Maßnahmen ergriffen. Auch die EU-Mitgliedsstaaten teilen die Auffassung, dass unnötiges Mikroplastik nicht mehr eingesetzt werden sollte. Eine EU-weite Regelung ist trotzdem noch nicht in Aussicht.