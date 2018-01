Der Hersteller habe Anfang 2017 auf Anfrage erklärt, das Unternehmen könne das Müsli nicht mehr mit der ursprünglichen Füllmenge anbieten, weil sich eine deutlich bessere Produktqualität in höheren Rohstoffkosten niederschlage. Laut Verbraucherzentrale lässt sich eine Verbesserung der Rezeptur aber nicht feststellen: Tatsächlich sei dem neuen Früchtemüsli extra Zucker zugesetzt worden, gleichzeitig werde weniger Vollkorn verwendet. Das einzig Positive sei der Verzicht auf Aroma.

Auf dem zweiten Platz der "Mogelpackung"-Abstimmung landete der "Mentos Pure White"-Kaugummi. Eine Dose enthält aktuell 35 Kaugummis, obwohl es zuvor 50 waren. Die Dragees wiegen jetzt zwei statt 1,5 Gramm. Die Dosengröße und der Preis haben sich den Verbaucherschützern zufolge nicht geändert. Der Hersteller, Perfetti Van Melle, rechtfertigte die versteckte Preiserhöhung ebenfalls mit einer angeblichen Rezepturverbesserung. So seien in den neuen Dragees Gelatine, Schellack und ein Farbstoff nicht mehr enthalten. Laut Verbraucherzentrale waren Gelantine und der Farbstoff aber auch schon in der alten Rezeptur nicht enthalten.