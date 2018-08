Beate Tschucher ist auf ihre Nachbarn zurzeit nicht sonderlich gut zu sprechen. Die 34-Jährige wohnt in Leipzig neben einem Restaurant, das täglich mehrere Kilogramm Essensabfälle in Biotonnen im Hinterhof wirft. Den Geruch aus diesen Tonnen könne sie an besonders heißen Tagen in ihrer Wohnung riechen. erklärt sie. "Wenn's bei Ihnen im Haus penetrant riecht, dann ist das nicht so gut."

Entgegenkommen vom Verursacher

Nur zwei Mal pro Monat werden die Tonnen abgeholt. Dennoch zeigt Beate Tschucher viel Geduld: Mit dem Eigentümer des Restaurants habe sie über das Problem gesprochen, sagt sie. Manchmal komme er ihr entgegen und stelle die Tonnen in seinen Keller. "Wenn was ist, dass es wieder stinkt, rufe ich bei ihm an und sage, der Gestank ist nicht weniger geworden oder ist geblieben", erklärt Tschucher.

Es ist vor allem der Inhalt von Biotonnen, der in diesen heißen Tagen besonders schnell anfängt zu gammeln. Wenn die besonders prall gefüllt sind und kaum frische Luft an den Biomüll gelangt, dann sind das ideale Bedingungen für Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze, aber auch z.B. Fliegenmaden.

Schwefelverbindungen riechen unangenehm

Beim Zersetzen der Reste entstehen Schwefelverbindungen und Säuren - und die stinken. Doch man kann die Gerüche etwas verringern, wenn man ein paar Regeln beachtet, erklärt Susanne Zohl von der Leipziger Stadtreinigung. Sie rät z.B. Bioabfall in Zeitungspapier einzuwickeln. "Indem nämlich der Abfall so drin liegt, kommen auch nicht so viele Fliegen da dran und können ihre Eier dran legen", erklärt sie.

Wichtig sei auch der Standort der Tonne. "Die Bürger", so Zohl, "sollten einen Schattenplatz wählen und nicht einen in der prallen Sonne. Was wir den Bürgern auch empfehlen, wenn die Tonne leer ist, werfen sie unten etwas zerknülltes Zeitungspapier rein. Das bindet auch die Feuchtigkeit." Ein weiterer Tipp: Nicht auf den Rand der Tonne kleckern. Zohl sagt: "Das zieht natürlich die Insekten an."

Anti-Geruchs-Biotonne in Magdeburg

In Magdeburg bietet die Stadtreinigung gegen eine Extragebühr sogar spezielle Anti-Geruchs-Biotonnen an. Die haben Filter aus Kokosfasern eingebaut, deren Mikroorganismen Geruchsstoffe abbauen. 80 Prozent der Nutzer dieser Tonnen geben nach Angaben der Magdeburger Stadtreinigung an, dass sie selten oder nie Gestank feststellen können.

Doch nicht nur aus der Biotonne, auch aus der schwarzen Restmülltonne kann unangenehmer Geruch strömen, erklärt Susanne Zohl. Sie sagt: "Deshalb empfehlen wir den Bürgern, wenn sie z.B. ihre Binden oder von den Kindern die Windeln in die Restabfalltonne werfen, sollen sie vorher ihren Abfall in Lastentüten stopfen." Da werde der Abfall gebunden und könne nicht so einen starken Geruch entwickeln.

Hauseigentümer können Nachbarn verpflichten

Wenn der Mief aus der Tonne des Nachbarn ins eigene Haus zieht, ist nicht jeder so geduldig wie Beate Tschucher, die in Leipzig neben einem Restaurant wohnt. Es kann auch Streit geben. Und dann gibt es juristisch gesehen zwei Möglichkeiten: Wenn man selbst Hauseigentümer ist, kann man den Nachbarn rechtlich verpflichten, z.B. die Mülltonnen umzustellen oder eine andere Lösung zu finden. Weigert er sich, Abhilfe zu schaffen, kann man ihn auf Unterlassung verklagen.